Взрыв прогремел в жилом доме в Одессе, есть жертвы

В результате взрыва обрушилась несущая стена и кровля. Возник пожар, который распространился на площади в 100 квадратных метров. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.

Спустя полтора часа экстренным службам города удалось ликвидировать пожар. Погибшие были обнаружены под завалами в ходе поисково-спасательных работ.