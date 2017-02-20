Взрыв прогремел в жилом доме в Одессе, есть жертвы
Мощный взрыв прогремел в одноэтажном доме в Одессе. Украинские СМИ сообщают о двух погибших — передаёт РЕН ТВ.
Мощный взрыв прогремел в одноэтажном доме в Одессе. Украинские СМИ сообщают о двух погибших — передаёт РЕН ТВ.
В результате взрыва обрушилась несущая стена и кровля. Возник пожар, который распространился на площади в 100 квадратных метров. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.
Спустя полтора часа экстренным службам города удалось ликвидировать пожар. Погибшие были обнаружены под завалами в ходе