В Новокубанском районе глава поселения пытался незаконно передать матери два участка
Главу Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района оштрафовали за нарушение порядка передачи земли.
Главу Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района оштрафовали за нарушение порядка передачи земли.
По версии прокуратуры, глава поселения удовлетворил заявления своей матери о предоставлении двух земельных участков для строительства. Участки были в границах территории общего пользования, предназначенной для размещения улиц и проездов, сообщает
Прокуратура возбудила административные дела, суд по ним назначил штрафы на общую сумму 40 тыс. рублей. Незаконные решения о распоряжении участками отменили.