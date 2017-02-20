В Новокубанском районе глава поселения пытался незаконно передать матери два участка

По версии прокуратуры, глава поселения удовлетворил заявления своей матери о предоставлении двух земельных участков для строительства. Участки были в границах территории общего пользования, предназначенной для размещения улиц и проездов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура возбудила административные дела, суд по ним назначил штрафы на общую сумму 40 тыс. рублей. Незаконные решения о распоряжении участками отменили.