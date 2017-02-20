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17:29 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новокубанском районе глава поселения пытался незаконно передать матери два участка

Главу Прочноокопского сельского поселения Новокубанского района оштрафовали за нарушение порядка передачи земли.

Источник: ЮГА.ру

По версии прокуратуры, глава поселения удовлетворил заявления своей матери о предоставлении двух земельных участков для строительства. Участки были в границах территории общего пользования, предназначенной для размещения улиц и проездов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура возбудила административные дела, суд по ним назначил штрафы на общую сумму 40 тыс. рублей. Незаконные решения о распоряжении участками отменили.

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