На Кубани инспектор автодорожного надзора собирал дань с водителей
В Тимашевском районе инспектор автодорожного надзора предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.
В Тимашевском районе инспектор автодорожного надзора предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.
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По версии следствия, 16 декабря прошлого года к государственному служащему пришел водитель грузовика, на которого был составлен протокол за превышение допустимой нагрузки на автомобиль.
За не привлечение мужчины к административной ответственности инспектор потребовал передать ему 55 тысяч рублей. При получении денег государственный служащий был задержан.
Вину в предъявленном преступлении мужчина признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.