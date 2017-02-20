На Кубани инспектор автодорожного надзора собирал дань с водителей

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, завершено расследование уголовного дела против инспектора межрегионального управления государственного автодорожного надзора Министерства транспорта РФ по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

По версии следствия, 16 декабря прошлого года к государственному служащему пришел водитель грузовика, на которого был составлен протокол за превышение допустимой нагрузки на автомобиль.

За не привлечение мужчины к административной ответственности инспектор потребовал передать ему 55 тысяч рублей. При получении денег государственный служащий был задержан.

Вину в предъявленном преступлении мужчина признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.