Узбекам-нелегалам вынесли приговор за незаконный въезд в Россию
В Оренбургской области вынесли приговор семи нелегалам, которых в апреле 2016 г. задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.
В Оренбургской области вынесли приговор семи нелегалам, которых в апреле 2016 г. задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.
Все семеро в Россию прибыли нелегально, им въезд был запрещен. За переправу через границу они заплатили по тысяче долларов с человека. Кому — так и осталось неизвестным.
Из Узбекистана иностранцы тремя группами переправились Уральск в Казахстане, там встретились с «провожатым» из местных, который перенаправил их к своему российскому сообщнику.
В ночь с 3 на 4 апреля 2016 г. группа нелегалов пересекла границу в Первомайском районе Оренбургской области, откуда их перевезли в с.
В ответ на вопросы правоохранителей на ломаном русском узбеки объяснили, что пограничный контроль не проходили и ехали в Москву на заработки. Кем они собирались работать, так и осталось неизвестным.
По факту незаконного пересечения Российской границы возбудили уголовное дело, его расследование передали в Оренбургскую область, потому нарушение фактически произошло там.
Первомайский райсуд Оренбургской области всех семерых нелегалов признал виновными и приговорил их к восьми месяцам колонии общего режима, по истечении которых узбеков должны выдворить на родину.