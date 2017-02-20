Узбекам-нелегалам вынесли приговор за незаконный въезд в Россию

Все семеро в Россию прибыли нелегально, им въезд был запрещен. За переправу через границу они заплатили по тысяче долларов с человека. Кому — так и осталось неизвестным.

Из Узбекистана иностранцы тремя группами переправились Уральск в Казахстане, там встретились с «провожатым» из местных, который перенаправил их к своему российскому сообщнику.

В ночь с 3 на 4 апреля 2016 г. группа нелегалов пересекла границу в Первомайском районе Оренбургской области, откуда их перевезли в с. Подъем-Михайловка в Волжском районе Самарской области. На следующий день в гостиницу, где переночевали нелегалы, нагрянули сотрудники УФСБ России по Самарской области.

В ответ на вопросы правоохранителей на ломаном русском узбеки объяснили, что пограничный контроль не проходили и ехали в Москву на заработки. Кем они собирались работать, так и осталось неизвестным.

По факту незаконного пересечения Российской границы возбудили уголовное дело, его расследование передали в Оренбургскую область, потому нарушение фактически произошло там.

Первомайский райсуд Оренбургской области всех семерых нелегалов признал виновными и приговорил их к восьми месяцам колонии общего режима, по истечении которых узбеков должны выдворить на родину.