В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
«В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики», — сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс» в понедельник.
В ведомстве уточняют, что автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомсу.
5 декабря боевики подвергли артиллерийскому обстрелу мобильный госпиталь Минобороны РФ в Алеппо. Тогда погибли две российские
7 декабря в госпитале скончался полковник Руслан Галицкий из группы российских военных советников в Сирии, смертельно раненый в результате обстрела боевиками одного из жилых кварталов в западной части Алеппо.