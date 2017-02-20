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15:43 (мск), источник: Интерфакс

В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Четыре российских военных советника погибли в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики», — сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс» в понедельник.

В ведомстве уточняют, что автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомсу.

После того как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд

5 декабря боевики подвергли артиллерийскому обстрелу мобильный госпиталь Минобороны РФ в Алеппо. Тогда погибли две российские военнослужащие-медики Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Тяжелое ранение получил главный педиатр Минобороны России Вадим Арсентьев.

7 декабря в госпитале скончался полковник Руслан Галицкий из группы российских военных советников в Сирии, смертельно раненый в результате обстрела боевиками одного из жилых кварталов в западной части Алеппо.

Комментарии
6
Метатрон
АБэшка, это твои хозяева и кураторы из ЦРУ ведут целенаправленную охоту на российских военных по всему миру! Прочти внимательно: шла колонна сирийских войск, а подорвали автомобиль только с российскими военными. Это значит что фугас устанавливал профессионал, а потом эти люди следили издалека за колонной. Так вот, на твоих руках кровь наших солдат и офицеров, потому что ты поддерживаешь своих хозяев из ЦРУ. А значит, ты враг России, ты враг народа!
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Юрий Копнин
Очень жаль.. Сразу возникает вопрос, на чем они ехали? Неужели там на обычных не бронированных автомобилях они передвигаются?
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А Б
Вот цена за присутствие воск РФ на территории Сирии.
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