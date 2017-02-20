В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника

«В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики», — сказано в сообщении, поступившем в «Интерфакс» в понедельник.

В ведомстве уточняют, что автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомсу.