СМИ: в Афганистане ликвидировали одного из ключевых командиров «Талибана"*

«Удар беспилотника был проведен на основании сообщения разведки по укрытию боевиков в районе Нава в воскресенье днем, после расследования получено подтверждение, что известный командир “Талибан” Кари Салим алиас Сабавон (Qari Salim alias Sabawon), также известный как Сабавон (Sabawon), был убит, два его охранника получили ранения», — заявил агентству представитель армии в провинции Лиагат Али Алмни (Liaqat Ali Amini).

По данным агентства, в понедельник в другой афганской провинции — Бадгис — девять боевиков «Талибан» и «теневой» губернатор одного из районов провинции сложили оружие и отказались от ведения боев. По данным губернатора провинции Мохаммада Анвара Ишакзаи (Mohammad Anwar Ishaqzai), они «присоединились к мирному процессу».