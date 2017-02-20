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16:07 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Афганистане ликвидировали одного из ключевых командиров «Талибана"*

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Один из ключевых командиров радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) ликвидирован в результате удара беспилотного летательного аппарата в афганской провинции Газни на востоке страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на афганские ВС.

Источник: Reuters

«Удар беспилотника был проведен на основании сообщения разведки по укрытию боевиков в районе Нава в воскресенье днем, после расследования получено подтверждение, что известный командир “Талибан” Кари Салим алиас Сабавон (Qari Salim alias Sabawon), также известный как Сабавон (Sabawon), был убит, два его охранника получили ранения», — заявил агентству представитель армии в провинции Лиагат Али Алмни (Liaqat Ali Amini).

По данным агентства, в понедельник в другой афганской провинции — Бадгис — девять боевиков «Талибан» и «теневой» губернатор одного из районов провинции сложили оружие и отказались от ведения боев. По данным губернатора провинции Мохаммада Анвара Ишакзаи (Mohammad Anwar Ishaqzai), они «присоединились к мирному процессу».

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