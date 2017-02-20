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16:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Суд рассмотрит дело бывшего замминистра культуры Комиссаровой 27 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля, РИА ФедералПресс. Назначена дата предварительного заседания по делу бывшего заместителя министра культуры Яны Комиссаровой, обвиняемой в мошенничестве на сумму 1.5 млн рублей. Оно состоится 27 февраля в Центральном районном суде. Об этом сообщила консультант суда Наталья Прохорова.

Яна Комиссарова обвиняется по ч.4.ст 159 УК РФ — хищение бюджетных средств в особо крупном размере, под которым понимается 1,5 миллиона рублей.

Дата предварительного заседания еще не назначена, но в обвинительном заключении указано, что Комиссарова раскаялась в содеянном. Комиссарова была задержана ночью 28 июня в Сосновском районе. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве с бюджетными деньгами на сумму не менее 400 тысяч рублей.

По версии следствия, деньги были похищены после заключения с аффилированной фирмой госконтракта на 1,5 млн рублей, обязательства по которому не были исполнены. Губернатор Борис Дубровский уволил замминистра с 1 сентября 2016 года.

Справка «ФедералПресс»: Яна Комиссарова родилась в 1972 году в Челябинске. Майор полиции. Работала оперуполномоченным Управления по Челябинской области Федеральной Службы налоговой полиции РФ; старшим оперуполномоченным областного Управления Федеральной Службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. В мае 2011 года назначена заместителем министра культуры региона, в мае 2015 — первым замминистра. В должности замминистра курировала программы развития туризма в регионе.

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