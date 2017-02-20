Пермяк обворовал кафе на сто тысяч рублей

Когда сообщение о краже из кафе быстрого питания поступило в дежурную часть, сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанному адресу, осмотрели место преступления, изъяли улики, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.



В результате оперативной работы личность предполагаемого преступника была установлена, по подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний пермяк. Он доставлен в дежурную часть для дачи показаний.



По факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.