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15:55 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк обворовал кафе на сто тысяч рублей

В феврале 2017 года из кафе в Орджоникидзевском районе неизвестный похитил электроприборы.

Когда сообщение о краже из кафе быстрого питания поступило в дежурную часть, сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанному адресу, осмотрели место преступления, изъяли улики, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

В результате оперативной работы личность предполагаемого преступника была установлена, по подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний пермяк. Он доставлен в дежурную часть для дачи показаний.

По факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.

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