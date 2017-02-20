Пермяк обворовал кафе на сто тысяч рублей
В феврале 2017 года из кафе в Орджоникидзевском районе неизвестный похитил электроприборы.
В феврале 2017 года из кафе в Орджоникидзевском районе неизвестный похитил электроприборы.
Когда сообщение о краже из кафе быстрого питания поступило в дежурную часть, сотрудники
В результате оперативной работы личность предполагаемого преступника была установлена, по подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний пермяк. Он доставлен в дежурную часть для дачи показаний.
По факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.