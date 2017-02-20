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16:54 (мск), источник: АиФ Крым

Крымский чиновник отказался от взятки в 50 тыс рублей

Взяткодатель был задержан на месте преступления и теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы и штраф.

Крымчанин оказался под следствием за попытку подкупить чиновника. 35-летнего жителя полуострова поймали за дачей взятки сотруднику Ростехнадзора, сообщали пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по РК.

Согласно данным следствия, 14 февраля обвиняемый дал взятку в размере 50 тыс рублей крымскому чиновнику, который отказался от нее.

«По данным следствия, 14 февраля 2017 года обвиняемый дал взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и Севастополю за ненаправление материалов в правоохранительные органы по факту подлога технического отчета по испытаниям и измерениям электрооборудования», — рассказали в ведомстве.

Уточним, что взяткодатель был задержан на месте преступления оперативными сотрудниками крымского управления ФСБ России. В отношении нарушителя предъявлено обвинение о покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере. Теперь обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Расследование уголовного дела продолжается.

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