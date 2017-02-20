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19:46 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Мать убитой в ТЦ «Европа» заявила иск в размере 65 тысяч рублей

Во время заседания суда по делу о нападении на людей в ТЦ Европа 20 февраля мать убитой женщины Елены Александронец заявила иск на сумму примерно 65 тысяч рублей за материальный и моральный ущерб.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Потерпевшая Наливайко, мать убитой, попросила взыскать с обвиняемого 96 рублей материального вреда за лекарства и 65 тысяч рублей морального вреда за вычетом 2 тысяч рублей, которые дал отец обвиняемого ранее.

Гибель нашей дочери принесла физические и нравственные страдания. Не выразить словами ту боль, которую мы с супругом испытали после смерти дочери. Нет ничего хуже, чем хоронить детей. Особенно, когда они находятся в самом расцвете сил. Наши жизни разделились на до и после, — говорит потерпевшая Наливайко, мать погибшей.

Сестра убитой Елены подала иск на 45 тысяч рублей за моральный ущерб за вычетом 2 тысяч рублей, которые передали родители обвиняемого.

Супруг погибшей Александр Александронец попросил взыскать около 5800 рублей материального вреда и 45 тысяч морального. Дочь Алеся — 75 тысяч морального.

8 октября прошлого года студент в состоянии алкогольного опьянения напал с бензопилой на 43-летнюю сотрудницу ТЦ Европа Елену. Он дважды ударил ее инструментом в грудь. Когда пила заглохла, парень достал из чехла для гитары кувалду и забил женщину до смерти.

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