Мать убитой в ТЦ «Европа» заявила иск в размере 65 тысяч рублей

Потерпевшая Наливайко, мать убитой, попросила взыскать с обвиняемого 96 рублей материального вреда за лекарства и 65 тысяч рублей морального вреда за вычетом 2 тысяч рублей, которые дал отец обвиняемого ранее.

Гибель нашей дочери принесла физические и нравственные страдания. Не выразить словами ту боль, которую мы с супругом испытали после смерти дочери. Нет ничего хуже, чем хоронить детей. Особенно, когда они находятся в самом расцвете сил. Наши жизни разделились на до и после, — говорит потерпевшая Наливайко, мать погибшей.

Сестра убитой Елены подала иск на 45 тысяч рублей за моральный ущерб за вычетом 2 тысяч рублей, которые передали родители обвиняемого.

Супруг погибшей Александр Александронец попросил взыскать около 5800 рублей материального вреда и 45 тысяч морального. Дочь Алеся — 75 тысяч морального.

8 октября прошлого года студент в состоянии алкогольного опьянения напал с бензопилой на 43-летнюю сотрудницу ТЦ Европа Елену. Он дважды ударил ее инструментом в грудь. Когда пила заглохла, парень достал из чехла для гитары кувалду и забил женщину до смерти.