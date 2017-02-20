В Крыму водителя автобуса обвинили в гибели семи человек в ДТП

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым, следователи собрали достато доказательств, подтверждающих вину водителя в совершении преступления. Проведено более 20 экспертиз и допрошено более 60 человек. По данным следствия, обвиняемый не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся в обрыв глубиной 50 метров.

По свидетельству некоторых пассажиров, водитель вел машину под гору с выключенной передачей. В автобусе в этот момент было 19 человек. Четыре из них скончались на месте, еще один — по дороге в больницу. Еще два позже умерли в больнице. 12 получили травмы различной степени тяжести.

Водитель ПАО «Керченское АТП 14313» обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Также продолжается расследование уголовного дела в отношении первого заместителя гендиректора АТП, обвиняемого по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).