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16:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже напротив «Птичьего рынка» умер 78-летний пенсионер

Причину смерти установит экспертиза.

Пенсионер скончался у дома № 2 по улице 60-й Армии, что напротив «Птичьего рынка», около 8:10 воскресенья, 19 февраля. Тело 78-летнего горожанина увезли в морг, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, добавили в полиции.

В 2017 году уже был похожий случай: 9 января 61-летний мужчина шел по тротуару и внезапно упал у кинотеатра «Пролетарий». У пенсионера оторвался тромб в сердце. Прохожие вызвали «скорую», однако приехавшие медики констатировали смерть.

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