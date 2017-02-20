В Воронеже напротив «Птичьего рынка» умер 78-летний пенсионер

Пенсионер скончался у дома № 2 по улице 60-й Армии, что напротив «Птичьего рынка», около 8:10 воскресенья, 19 февраля. Тело 78-летнего горожанина увезли в морг, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, добавили в полиции.

В 2017 году уже был похожий случай: 9 января 61-летний мужчина шел по тротуару и внезапно упал у кинотеатра «Пролетарий». У пенсионера оторвался тромб в сердце. Прохожие вызвали «скорую», однако приехавшие медики констатировали смерть.