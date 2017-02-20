Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
8 способов поклеить обои иначе
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Иосиф Пригожин рассказывает о долгах и убытках Лепса - СМИ
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов - Бузовой
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Авария на крупнейшей в США плотине
16:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Две студентки пострадали от рук гадалок-мошенниц в Нижнем

Злоумышленницы обещали пострадавшим снять с них проклятье и просили принести золотые украшения для совершения обряда.

Нижний Новгород, 20 февраля — АиФ-НН. Две нижегородские студентки пострадали от рук гадалок-мошенниц, обещавших снять с них порчу, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Жертвами злоумышленниц стали две девушки 19 и 23 лет. В обоих случаях преступницы сообщали потерпевшим о якобы наложенном на них проклятье, и для его снятия просили передать им все драгоценности. После проведения «обряда» мошенницы скрывались с похищенным.

Возбуждены уголовные дела, полицейские разыскивают подозреваемых. В последнее время аналогичные преступления происходят в Нижнем Новгороде все чаще. Стражи порядка напоминают нижегородцам о бдительности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
26 собак стали жертвой бешеного волка под Смоленском, прежде чем его застрелили
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
8 способов поклеить обои иначе
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь