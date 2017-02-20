Две студентки пострадали от рук гадалок-мошенниц в Нижнем

Нижний Новгород, 20 февраля — АиФ-НН. Две нижегородские студентки пострадали от рук гадалок-мошенниц, обещавших снять с них порчу, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Жертвами злоумышленниц стали две девушки 19 и 23 лет. В обоих случаях преступницы сообщали потерпевшим о якобы наложенном на них проклятье, и для его снятия просили передать им все драгоценности. После проведения «обряда» мошенницы скрывались с похищенным.

Возбуждены уголовные дела, полицейские разыскивают подозреваемых. В последнее время аналогичные преступления происходят в Нижнем Новгороде все чаще. Стражи порядка напоминают нижегородцам о бдительности.