Две студентки пострадали от рук гадалок-мошенниц в Нижнем
Злоумышленницы обещали пострадавшим снять с них проклятье и просили принести золотые украшения для совершения обряда.
Злоумышленницы обещали пострадавшим снять с них проклятье и просили принести золотые украшения для совершения обряда.
Нижний Новгород, 20 февраля —
Жертвами злоумышленниц стали две девушки 19 и 23 лет. В обоих случаях преступницы сообщали потерпевшим о якобы наложенном на них проклятье, и для его снятия просили передать им все драгоценности. После проведения «обряда» мошенницы скрывались с похищенным.
Возбуждены уголовные дела, полицейские разыскивают подозреваемых. В последнее время аналогичные преступления происходят в Нижнем Новгороде все чаще. Стражи порядка напоминают нижегородцам о бдительности.