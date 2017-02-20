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18:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

17-летний боксер умер после тренировки в Волгограде

17-летний подросток умер в Волгограде, в больнице № 7 Советского района Волгограда. Об этом сотрудникам СУ СК РФ по Волгоградской области сообщили медики.

Более двух недель молодой человек провел в больнице после получения травмы на тренировке. Несмотря на все старания, медики спасти его не смогли.

Молодой человек поступил из спортклуба «Локомотив» в больницу 2 февраля. Во время тренировки по боксу парень получил травму головы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, могла ли травма привести к таким последствиям и как подросток ее получил. Проводится проверка.

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