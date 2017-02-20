Директор воронежской УК прокомментировал падение льда на женщину с коляской

Директор управляющей компании Левобережного района Владимир Болотов прокомментировал ситуацию с падением льда с крыши жилого дома № 5 по улице Ржевская на пожилую женщину с коляской в понедельник, 20 февраля. По словам Болотова, компания готова оказать женщине помощь, если она обратится за компенсацией.

Директор УК сообщил, что кровлю дома очистили от снега и наледи в четверг, 16 февраля.

— Жители об этом знают, они подписывали акт выполненных работ. Однако из-за перепада температур в «волнах» шиферной кровли снова образовалась наледь, которая сползла. Основная ее масса упала на подъездный козырек. Зная о такой особенности шиферной кровли, мы протягиваем предупреждающую ленту на наиболее опасных участках, — рассказал Владимир Болотов.

Руководитель УК Левобережного района уточнил, что рабочие очищают крыши ежедневно, но из-за погодных условий наледь появляется снова.

— Мы просим жителей города быть аккуратными, стараться не ходить близко к домам и не игнорировать ограждения, — подчеркнул Болотов.

Ледяная глыба упала на пожилую женщину с коляской в понедельник, 20 февраля. Скорая помощь доставила женщину в БСМП № 10 «Электроника». Ребенок не пострадал.