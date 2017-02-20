Директор воронежской УК прокомментировал падение льда на женщину с коляской
По словам Владимира Болотова, компания готова оплатить лечение пострадавшей.
По словам Владимира Болотова, компания готова оплатить лечение пострадавшей.
Директор управляющей компании Левобережного района Владимир Болотов прокомментировал ситуацию с падением льда с крыши жилого дома № 5 по улице Ржевская на пожилую женщину с коляской в понедельник, 20 февраля. По словам Болотова, компания готова оказать женщине помощь, если она обратится за компенсацией.
Директор УК сообщил, что кровлю дома очистили от снега и наледи в четверг, 16 февраля.
— Жители об этом знают, они подписывали акт выполненных работ. Однако
Руководитель УК Левобережного района уточнил, что рабочие очищают крыши ежедневно, но
— Мы просим жителей города быть аккуратными, стараться не ходить близко к домам и не игнорировать ограждения, — подчеркнул Болотов.
Ледяная глыба упала на пожилую женщину с коляской в понедельник, 20 февраля. Скорая помощь доставила женщину в БСМП № 10 «Электроника». Ребенок не пострадал.