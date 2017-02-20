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17:36 (мск), источник: РИА Крым

МАК опубликовал промежуточный отчет по крушению вертолета в Крыму

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости (Крым). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по расследованию падения вертолета в Крыму, где погибли три человека, сообщает комитет в понедельник.

Источник: Reuters

Вертолет Robinson 44 упал 28 ноября прошлого года в городском округе Алушта, погибли три человека. Тела двух пассажиров нашли на месте крушения. Тело пилота было найдено в километре от места крушения.

На момент авиапроисшествия действовало штормовое сообщение, выпущенное метеостанцией Ангарский перевал (14 километров севернее места крушения) в 03:25: ветер 340 грудусов — 0,5 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду, пришла к выводу комиссия МАК.

«КВС (командир воздушного судна — прим.ред) не заключал договора на авиаметеорологическое обслуживание с Крымским филиалом ФГБУ “Авиаметтелеком Росгидромета”. Перед полетом КВС метеоинформацию у АМЦ Симферополь не запрашивал», — говорится в отчете.

Кроме того, на ближайшей к месту авиапроисшествия метеорологической станции Алушта (6 километров северо-восточнее крушения) по состоянию на 6:00 был зафиксирован ветер 320 градусов — 2 метра в секунду, видимость составила 20 километров, облачность 7 октанов, облачность кучево-дождевая с высоко-кучевой, высота нижней границы облаков 1,5 —2 тысячи метров.

При этом комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий в аварийном полете, а также оценке работоспособности систем и агрегатов воздушного судна, отмечают в МАК.

Следственный комитет в ноябре прошлого года установил, что погибший пилот являлся собственником вертолета. По данным республиканского минтранса, пилотировал вертолет директор компании «Heli Крым» Роман Измайлов. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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