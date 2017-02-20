Казахстанца, подозреваемого в пропаганде терроризма, депортировали из Саудовской Аравии

Абдужаббаров с 2015 года находился в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 — «Возбуждение религиозной розни» и 256 — «Пропаганда терроризма».

В рамках проводимого досудебного расследования в его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, Абдужаббаров в начале 2000-х годов распространял среди верующего населения западных областей Казахстана идеи так называемого «такфира». Деятельность псевдопроповедника способствовала созданию скрытых радикальных ячеек в Актобе, Атырау и Уральске, считают в КНБ. В релизе сообщается, что некоторые его последователи участвовали в совершении террористических акций в нашей стране. Многие другие выехали в Афганистан и Сирию для вступления в отряды боевиков.

Абдужаббаров с 2006 года пребывал в Саудовской Аравии, откуда продолжал попытки влиять на мусульман Казахстана и студентов, которые обучались за границей. В декабре 2015 года он был задержан полицией в Медине по подозрению в связях с экстремистами. В октябре 2016 года его выдворили в Турцию, где ему было отказано в политическом убежище с последующим возвратом в Саудовскую Аравию.

Приверженцы «такфира» обвиняют в неверии прежде всего самих мусульман. В отношении «неверных» они считают допустимыми любые действия, вплоть до убийства. Данная идеология рассматривается в исламском мире как один из главных вызовов.

В конце января за вербовку рекрутов в ряды ИГИЛ осудили двух жителей Атырау. Комитет национальной безопасности Казахстана планирует увеличить количество отслеживаемых сайтов на предмет пропаганды религиозного экстремизма и терроризма.