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10:02 (мск), источник: Вести - Воронеж

Беженец из Луганска признался в убийстве приютившей его воронежской семьи

Обвиняемый в убийстве семьи в переулке Здоровья Виктор Коваленко признал вину. 20 февраля состоялось первое заседание суда по делу о шокирующем преступлении.

По версии обвинения, подсудимый — беженец из Луганской области — во время ссоры зарубил топором молодого мужчину, у которого до этого прожил несколько дней. Следователи насчитали на теле жертвы два десятка ран.

Затем Коваленко попытался убежать, но домой вернулась мать убитого и его 4-летний сын. Чтобы избавиться от свидетелей, убийца снова пустил в ход топор. Женщина умерла на месте, а малыш чудом выжил — его спустя пару дней обнаружили соседи.

«- Вы признаете свою вину? — Да. — Полностью? -Полностью».

На заседании допрашивали потерпевшую — жену убитого и мать пострадавшего мальчика. Ирина Шестакова погибшую свекровь до сих пор называет «мамой», признаёт, что супруг употреблял наркотики, но уверяет, незнакомых людей домой никогда не приводил и человеком был неконфликтным.

Когда произошла трагедия, сама она была в Подмосковье. Сына увидела почти через неделю после трагедии, мальчик четверо суток провёл в реанимации, сейчас у него серьёзные проблемы со здоровьем — ещё 2−3 года ребенок будет под присмотром врачей.

«- Он говорил, что папу, бабушку убили, и меня убили, говорит, вот так вот, но кто — в принципе он этого не помнит».

В деле об убийстве — 7 томов, множество свидетелей, тем не менее, процесс может занять несколько месяцев. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Денис Гриценко, государственный обвинитель:

«Планируется добиваться обвинительного приговора по всем пунктам обвинения, Коваленко обвиняется в том, что он совершил убийство двух лиц с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления, и в покушении на убийство малолетнего, кроме того ему инкриминируется эпизод кражи».

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