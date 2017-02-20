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20:13 (мск), источник: Sputnik.md

Стрельба в Ставченах: нападавших арестовали

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Трех мужчин, участвовавших в конфликте на автосервисе в Ставченах, где на прошлой неделе произошла стрельба, поместили под предварительный арест. Такое решение приняли в понедельник в кишиневском суде.

Источник: Sputnik.md

«Двое обвиняемых арестованы на 30 суток, еще один помещен под арест на 20 дней. Это предварительная мера, которая принимается в отношении обвиняемых. В их случае мы констатировали, что есть определенные риски, поэтому потребовали применить такую меру. Это риски повлиять на свидетелей, пострадавшую сторону, связаться с сообщниками, которые скрываются от уголовного преследования», — заявил журналистам прокурор Роман Речан.

В прошлую пятницу на автосервисе в Ставченах произошел вооруженный конфликт, в результате которого был застрелен 35-летний мужчина. После произошедшего прокуроры открыли два уголовных дела — одно по факту убийства, а второе — за хулиганствo.

Как сообщил ранее прокурор Кишинева Игорь Попа, в здание автомастерской проникли 13 человек, которые приехали туда на четырех машинах.

Они напали на сотрудников предприятия и повредили товары. Хозяин забаррикадировался на втором этаже и вызвал полицию. По его прокурора, всего на тот момент в автосервисе находились шесть сотрудников предприятия, среди которых и сам директор. Несмотря на то, что была вызвана полиция, злоумышленники продолжили избивать работников компании. Как отметил прокурор, директор предприятия воспользовался пистолетом и произвел семь выстрелов в направлении группы лиц.

По мнению прокурора, на первый взгляд это похоже на самооборону, но так ли это, еще предстоит установить. Как подчеркнул Попа, нападавшие скрылись на тех же машинах, что и приехали.

Первоначально еще два человека обратились в больницу скорой помощи с огнестрельными ранениями. Позже туда доставили еще одного из пострадавших. У них ранения в бедро, ногу и руку. Убитый ранее находился в розыске. У него было 10 судимостей. Несколько месяцев назад этого мужчину выпустили из тюрьмы. До этого он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, кражи и другие преступления.

Хозяина автосервиса следствие приняло решение не задерживать, так как он оказывает сотрудничество правоохранительным органам.

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