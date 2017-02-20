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18:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В киевской многоэтажке в мусоропроводе взорвали гранату

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В жилом многоэтажном доме в Соломенском районе Киева взорвали мусоропровод, сообщил депутат Киевсовета Андрей Андреев.

Происшествие произошло в доме на улице Братьев Зеровых. Как отмечается, жильцы дома недавно начали делать ремонт.

«Обратите внимание на новоустановленные металопластиковые окна. Мы ещё даже не успели откосы доделать…» — написал Андреев на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал несколько фото последствий взрыва.

Как сообщалось, в понедельник, 20 февраля, на Крещатике в Киеве полиция задержала молодого мужчину с боевой гранатой.

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