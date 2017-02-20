Молдова под угрозой затопления

По данным украинских СМИ, таким образом под угрозой затопления окажется трасса Рени-Измаил, Ренийский порт и территория, прилегающая к озеру Кагул.

Опасаясь размыва грунта, работники речного порта Рени укрепляют берег Дуная, кладут камень и железобетонные плиты. Но, по мнению инженера по технике безопасности украинского госпредприятия «Ренийский морской торговый порт» Андрея Борцайкина, особого результата это не даст, так как государство не выделило средств на необходимое укрепление берега.

Проблемы существуют и с пропускной способностью балки (долины с временным водостоком — ред.) Баланешты, которая проходит через территорию Молдовы, через Рени и впадает в озеро Кагул. Зачастую вода не успевает проходить по балке в озеро и затапливает Рени.

Отметим, что на грозящемся выйти из берегов Дунае расположен и международный Джурджулештский порт, находящийся на территории Молдовы.