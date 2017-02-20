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20:40 (мск), источник: УНИАН

Чума свиней шагает Украиной: опасное заболевание зафиксировали сразу в пяти областях

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных — африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Харьковской и Ровенской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Источник: УНИАН

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали заражение свиней в подсобных хозяйствах в пгт Захарьевка (Одесская обл.), пгт Великая Александровка, селах Акимово и Тишки (Полтавская обл.), селе Бакшеевка (Харьковская обл.) и селе Дядьковичи (Ровенская обл.).

Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями. При этом Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

Кроме того, ветеринары обнаружили зараженного дикого кабана в селе Рыбное в Ивано-Франковской области. Согласно сообщению, кабан принадлежал предприятию «Специализированное лесоохотничье научно-исследовательское природозаповедное хозяйство «Черный лес», на котором животные содержатся в вольерах. Отмечается, что на территории Ивано-Франковской области вирус АЧС был выявлен впервые.

В очаге заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, всего с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 40 вспышек АЧС против 91 в предыдущем году. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в 2017 году ветеринары зафиксируют около 100−110 случаев заражения.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5−7,5 миллиарда гривень.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.

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