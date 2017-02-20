В уфимском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимском аэропорту воздушное судно компании «Саратовские авиалинии» выкатилось за пределы
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В уфимском аэропорту воздушное судно компании «Саратовские авиалинии» выкатилось за пределы
«Рейс следовал по маршруту Новый Уренгой — Уфа. Пассажиры не пострадали. Эвакуация производилась штатно, через аварийные выходы», — прокомментировали в аэропорту.
На данный момент самолет эвакуируют с ИВПП. По результатам осмотра аэродрома выяснилось, что коэфициент сцепления полосы выше нормы. Аэропорт закрыли на прилет и вылет.