В центре Харькова на девушку упала глыба льда

Согласно сообщению, в 13:20 к патрульным обратились прохожие, которые и сообщили о том, что на девушку с крыши четырехэтажного дома упала снежная глыба льда.

Патрульные немедленно отправились на место происшествия и оказали девушке первую медицинскую помощь. После чего пострадавшую доставили в больницу.

Ранее во Львове с крыши Преображенской церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину. Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 в воскресенье, 19 февраля, приблизительно в 11:10. Трагедия произошла в самом центре города, в нескольких сотнях метров от площади Рынок.