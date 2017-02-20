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23:13 (мск), источник: 112.ua

В центре Харькова на девушку упала глыба льда

На ул. Алчевских в центре Харькова на 26-летнюю девушку упала снежная глыба льда. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова на странице в Facebook.

Источник: 112.ua

Согласно сообщению, в 13:20 к патрульным обратились прохожие, которые и сообщили о том, что на девушку с крыши четырехэтажного дома упала снежная глыба льда.

Патрульные немедленно отправились на место происшествия и оказали девушке первую медицинскую помощь. После чего пострадавшую доставили в больницу.

Ранее во Львове с крыши Преображенской церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину. Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 в воскресенье, 19 февраля, приблизительно в 11:10. Трагедия произошла в самом центре города, в нескольких сотнях метров от площади Рынок.

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