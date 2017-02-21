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07:40 (мск), источник: PROUFU.ru

Стала известна предварительная причина ЧП в уфимском аэропорту

Возможной причиной ЧП в Международном аэропорту «Уфа» могла стать плохая погода.

Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на следственные органы.

«Причиной инцидента могла стать сильная метель», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, следователи намерены также проверить и иные возможные версии произошедшего. Так, будет проведена оценка технического состояния самолета, действия пилотов и работы наземных диспетчерских служб.

На данный момент известно, что самолет Як-42, следовавший маршрутом Новый Уренгой — Уфа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении на 27 метров. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту находилось 53 человека. Все они отделались легким испугом.

Следственная группа приступила к осмотру места происшествия и устанавливает все обстоятельства ЧП.

Аэропорт с 00:31 по уфимскому времени 21 февраля заработал в штатном режиме.

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