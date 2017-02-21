На востоке Москвы горит общежитие, сведений о пострадавших нет
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МЧС сообщает о возгорании на третьем этаже 12-этажного здания общежития на востоке Москвы, сведений о пострадавших нет.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МЧС сообщает о возгорании на третьем этаже 12-этажного здания общежития на востоке Москвы, сведений о пострадавших нет.
«Двадцать первого февраля в 00.26 мск… поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 11-я Парковая, дом 7, где по предварительной информации происходит загорание на 3 этаже 12-этажного здания общежития», — сообщается во вторник на сайте столичного главка спасательного ведомства.
Отмечается, что к месту пожара выехали