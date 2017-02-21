Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Ежегодный Венецианский карнавал
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
01:07 (мск), источник: РИА Новости

На востоке Москвы горит общежитие, сведений о пострадавших нет

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МЧС сообщает о возгорании на третьем этаже 12-этажного здания общежития на востоке Москвы, сведений о пострадавших нет.

«Двадцать первого февраля в 00.26 мск… поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 11-я Парковая, дом 7, где по предварительной информации происходит загорание на 3 этаже 12-этажного здания общежития», — сообщается во вторник на сайте столичного главка спасательного ведомства.

Отмечается, что к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах 2018 года
Белоруссия пообещала наказывать граждан с документами ДНР и ЛНР
ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь