На востоке Москвы горит общежитие, сведений о пострадавших нет

«Двадцать первого февраля в 00.26 мск… поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 11-я Парковая, дом 7, где по предварительной информации происходит загорание на 3 этаже 12-этажного здания общежития», — сообщается во вторник на сайте столичного главка спасательного ведомства.

Отмечается, что к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.