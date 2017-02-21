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11:48 (мск), источник: Вести Иркутск

Интернет-мошенники обманули сотрудника банка в Иркутске

Жители Прибайкалья продолжают доверять интернет-мошенникам, несмотря на все предупреждения полиции.

Источник: Вести Иркутск

Обманутыми могут оказаться все, и даже сотрудники банков. Недавно один хотел заказать через интернет игровую приставку. На связь вышел аферист, который попросил указать номер банковской карты. И он его получил. Если работник банка попался на удочку, то что говорить об остальных. Только в феврале в полицию поступило уже больше 40 заявлений от пострадавших. А с начала года в полиции возбудили уже 108 дел. В связи с этим полиция напоминает: никому нельзя сообщать номер банковской карты и персональные данные. А также вносить предоплату за покупки на незнакомых и непроверенных сайтах. Если же получили СМС о блокировке банковской карты, не перезванивать, а обратиться в сам банк.

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