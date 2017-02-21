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10:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Полицейские просят откликнуться очевидцев преступления на улице Извилистой

Ростовские полицейские просят откликнуться очевидцев преступления, произошедшего на улице Извилистой 18 февраля около 20.00.

Источник: Аргументы и факты

По данным ГУ МВД по РО неизвестный, повредив входную дверь офиса, расположенного на улице Извилистой, похитил имущество общей стоимостью порядка пятидесяти тысяч рублей. Среди похищенного значатся аксессуары для мобильных телефонов (зарядные устройства, защитные стекла, флеш-накопители, карты памяти, чехлы) на общую сумму тридцать тысяч рублей. Также гражданин похитил из кассового аппарата почти 18 тысяч рублей.

Если Вы оказались свидетелем данного преступления либо обладаете информацией о случившемся, просим сообщить об этом в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Советский район) по телефонам: 8 (863) 249−20−60, 249−49−10, 249−49−90.

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