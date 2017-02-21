Полицейские просят откликнуться очевидцев преступления на улице Извилистой
Ростовские полицейские просят откликнуться очевидцев преступления, произошедшего на улице Извилистой 18 февраля около 20.00.
Ростовские полицейские просят откликнуться очевидцев преступления, произошедшего на улице Извилистой 18 февраля около 20.00.
По данным ГУ МВД по РО неизвестный, повредив входную дверь офиса, расположенного на улице Извилистой, похитил имущество общей стоимостью порядка пятидесяти тысяч рублей. Среди похищенного значатся аксессуары для мобильных телефонов (зарядные устройства, защитные стекла,
Если Вы оказались свидетелем данного преступления либо обладаете информацией о случившемся, просим сообщить об этом в отдел полиции № 8 УМВД России по городу