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03:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вспышка кишечной инфекции произошла в одной из школ Хабаровского края

Зафиксировано более 30 случаев заболевания.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

Новая вспышка ротовирусной инфекции произошла в школе села Казакевичево Хабаровского района Хабаровского края. Зафиксировано 35 заболевших, школу временно закрыли, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Вспышка кишечной инфекции произошла в селе Казакевичево. В течение двух дней заболело 35 школьников. Сейчас все пострадавшие лечатся амбулаторно.

— Опасность здоровью детей ликвидирована, эпидемиологическое расследование продолжается. Работа школы на ближайшую неделю пока приостановлена , — сообщила Татьяна Зайцева.

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