Вспышка кишечной инфекции произошла в одной из школ Хабаровского края
Зафиксировано более 30 случаев заболевания.
Зафиксировано более 30 случаев заболевания.
Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.
Новая вспышка ротовирусной инфекции произошла в школе села Казакевичево Хабаровского района Хабаровского края. Зафиксировано 35 заболевших, школу временно закрыли, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.
Вспышка кишечной инфекции произошла в селе Казакевичево. В течение двух дней заболело 35 школьников. Сейчас все пострадавшие лечатся амбулаторно.
— Опасность здоровью детей ликвидирована, эпидемиологическое расследование продолжается. Работа школы на ближайшую неделю пока приостановлена , — сообщила Татьяна Зайцева.