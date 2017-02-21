Приморские полицейские задержали юного киллера
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение врача о том, что в местную больницу доставлен 17-летний подросток с множественными
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение врача о том, что в местную больницу доставлен 17-летний подросток с множественными
В ходе проведения
Материалы, собранные сотрудниками Управления уголовного розыска краевой полиции, переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.