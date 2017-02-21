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03:15 (мск), источник: Вести Приморье

Приморские полицейские задержали юного киллера

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение врача о том, что в местную больницу доставлен 17-летний подросток с множественными колото-резаными ранами. От полученных ранений несовершеннолетний скончался.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска краевой полиции (ОРЧ-4) по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 18-летнего жителя города Большой Камень. В отделе полиции он дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что предложил знакомому, которого бросила девушка, за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей устранить конкурента, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Материалы, собранные сотрудниками Управления уголовного розыска краевой полиции, переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

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