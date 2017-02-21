Yeruslan отбуксируют в Славянку

Буксировку в Славянку аварийного судна Yeruslan, стоящего на рейде в порте Владивосток, планируют начать сегодня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Силами специального флота ТОФ начнётся операция по транспортировке сухогруза к месту стоянки — ПАО «Славянский судоремонтный завод».

В субботу, 18 февраля, всего полчаса не хватило Yeruslan, чтобы уйти под воду. 10 сантиметров отделяло судно от критической отметки. Затопление судна приостановлено. В том числе за счёт того, что накануне водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе судна, через которые поступала вода. До начала работ вода поступала со скоростью 150 кубометров в час. Если бы не были приняты экстренные меры, то судно в течение получаса-час ушло под воду, не хватило буквально 10 сантиметров.

Бездействие администрации морского порта Владивосток, в акватории которого стоит судно, привело к созданию чрезвычайной ситуации и угрозе экологического бедствия. Вместо принятия конкретных мер, руководство порта занимается перепиской и делает все возможное, чтобы переложить ответственность на других.

Длительное время администрация порта не обращала внимание на то, что творится на судне и вокруг него. Также и служба судебных приставов, ответственная за сохранность корабля, допустила, что судно стало доступно для мародёров, которые его разграбили.