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03:14 (мск), источник: VLADNEWS

Yeruslan отбуксируют в Славянку

Судьба корабля-призрака решится сегодня.

Источник: VLADNEWS

Буксировку в Славянку аварийного судна Yeruslan, стоящего на рейде в порте Владивосток, планируют начать сегодня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Силами специального флота ТОФ начнётся операция по транспортировке сухогруза к месту стоянки — ПАО «Славянский судоремонтный завод».

В субботу, 18 февраля, всего полчаса не хватило Yeruslan, чтобы уйти под воду. 10 сантиметров отделяло судно от критической отметки. Затопление судна приостановлено. В том числе за счёт того, что накануне водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе судна, через которые поступала вода. До начала работ вода поступала со скоростью 150 кубометров в час. Если бы не были приняты экстренные меры, то судно в течение получаса-час ушло под воду, не хватило буквально 10 сантиметров.

Бездействие администрации морского порта Владивосток, в акватории которого стоит судно, привело к созданию чрезвычайной ситуации и угрозе экологического бедствия. Вместо принятия конкретных мер, руководство порта занимается перепиской и делает все возможное, чтобы переложить ответственность на других.

Длительное время администрация порта не обращала внимание на то, что творится на судне и вокруг него. Также и служба судебных приставов, ответственная за сохранность корабля, допустила, что судно стало доступно для мародёров, которые его разграбили.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что на корабле-призраке В Амурском заливе будут проводиться ледокольные работы в связи с буксировкой Yeruslan произошел пожар. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Сгоревшее судно начало медленно уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры. Сейчас судно В Амурском заливе будут проводиться ледокольные работы в связи с буксировкой Yeruslan, арестованное и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления. Как это будет сделано, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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