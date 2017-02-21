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03:39 (мск), источник: Мослента

При пожаре в общежитии медакадемии имени Сеченова пострадали три человека

Пять человек были спасены.

Источник: РИА "Новости"

В результате пожара в здании общежития медицинской академии имени Сеченова в Москве пострадали три человека. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских службах.

По словам собеседника агентства, в результате пожара два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, еще один — с серьезным переломом ног. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

Пожар возник по адресу 11-я Парковая, дом 7. На третьем этаже 12-ти этажного дома общежития медакадемии произошло возгорание, были эвакуированы 339 человек. Пять человек были спасены.

Пожару присвоен второй уровень сложности. Возгорание было ликвидировано в 01:03, его площадь составила 45 квадратных метров.

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