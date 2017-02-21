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03:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Легкомоторный самолет упал на торговый центр в Австралии

В Австралии легкомоторный самолет упал на здание торгового центра DFO (Direct Factory Outlet). Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил телеканал ABC.

По его данным, инцидент произошел на севере Мельбурна возле аэропорта Эссендон около 09:00 по местному времени (01:00 мск) вскоре после взлета. На борту Beechcraft B200 Super King Air, следовавшего чартерным рейсом на остров Кинг, находились пять человек. Об их судьбе ничего не сообщается.

New Zealand Herald по ссылкой на очевидцев пишет, что самолет вдруг начал быстро снижаться, пока не врезался в крышу здания.

По некоторым данным, борт принадлежал медицинской организации. После катастрофы он загорелся, для тушения прибыли 13 пожарных машин.

17 января во время тренировочного полета на базе Meridian в штате Миссисипи, США, разбился военный реактивный самолет T-45C Goshawk. На его борту находились два пилота, обоим удалось катапультироваться.

15 января истребитель JAS 39 Gripen ВВС Таиланда потерпел крушение во время авиашоу на праздновании национального Дня детей в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла. При падении самолет взорвался и полностью сгорел, пилот погиб.

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