Легкомоторный самолет упал на торговый центр в Австралии

По его данным, инцидент произошел на севере Мельбурна возле аэропорта Эссендон около 09:00 по местному времени (01:00 мск) вскоре после взлета. На борту Beechcraft B200 Super King Air, следовавшего чартерным рейсом на остров Кинг, находились пять человек. Об их судьбе ничего не сообщается.

New Zealand Herald по ссылкой на очевидцев пишет, что самолет вдруг начал быстро снижаться, пока не врезался в крышу здания.