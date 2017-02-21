Два разбойных нападения на магазины произошло в Хабаровске за полтора часа

В Северном микрорайоне зафиксированы два разбойных нападения на продуктовые павильоны, сообщает портал «Губерния». В девять часов вечера в магазин на улице Уборевича вошел молодой человек, вооруженный пистолетом. Он потребовал у продавца отдать ему наличные. Получив около 3 тысяч рублей, злоумышленник сбежал. Метров через 300 его догнали хозяин торговой точки и охранник павильона. Мужчины удерживали подозреваемого до приезда полицейских.

«Сотрудники полиции задержали 22-летнего безработного местного жителя. Ранее молодой человек дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и причинение легкого вреда здоровью. В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли у фигуранта пневматический пистолет, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом», — сообщила специалист пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

За час до этого на улице Стрельникова произошло аналогичное разбойное нападение. Правда, там злоумышленники действовали вдвоем. Продавец хорошо запомнила приметы одного из фигурантов: женщина описала его как высокого мужчину не старше 25 лет. Он был одет в черную куртку с капюшоном, лицо он скрывал коричневым платком с узорами. Как выглядел второй нападавший, продавец помнила смутно.

Угрожая сотруднице магазина пистолетом, подельники забрали 10 тысяч рублей и брелок с тревожной кнопкой для вызова охраны. Скрылись нападавшие на черной иномарке. Полицейские выясняют, причастен ли задержанный молодой человек ко второму разбойному нападению.