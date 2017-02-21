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03:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке накрыли наркопритон

Во Владивостоке УМВД России по Приморскому краю пресечена деятельность наркопритона, хозяйкой которого являлась 34-летняя местная жительница, сообщает ИА «Дейта».

«С сентября 2016 по январь 2017 года женщина предоставляла свою квартиру на улице Окатовая наркозависимым гражданам для потребления синтетических наркотиков и наркотических средств каннабисной группы. В ходе были изъяты приспособления для изготовления и употребления наркотиков», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

«В минувшем году благодаря сообщениям граждан пресечены 99 преступлений и 87 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Ликвидированы три наркопритона. Из незаконного оборота изъято 28 килограммов наркотиков и психотропных веществ», — говорится в сообщении.

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