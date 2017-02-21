Убийство подростка в Приморье раскрыто: причина шокирует
Громкое убийство подростка в Большом Камне было раскрыто буквально за сутки, сообщили ИА Дейта в УМВД Приморья.
Громкое убийство подростка в Большом Камне было раскрыто буквально за сутки, сообщили ИА Дейта в УМВД Приморья.
Как сообщало ИА Дейта, накануне в дежурную часть МО МВД «Большекаменский» поступило сообщение врача о том, что в больницу доставлен 17-летний подросток с множественными
Очень скоро сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска краевой полиции (ОРЧ-4) задержали по подозрению в тяжком преступлении задержали 18-летнего большекаменца. В отделе он сознался в содеянном. Молодой человек рассказал, что сам предложил знакомому, которого бросила девушка, за 50 тысяч рублей устранить соперника. После согласия незадачливого влюбленного «киллер» подкараулил жертву в подъезде и расправился с ним, бросив умирать.
Материалы, собранные сотрудниками Управления уголовного розыска краевой полиции, переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.