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03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Убийство подростка в Приморье раскрыто: причина шокирует

Громкое убийство подростка в Большом Камне было раскрыто буквально за сутки, сообщили ИА Дейта в УМВД Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщало ИА Дейта, накануне в дежурную часть МО МВД «Большекаменский» поступило сообщение врача о том, что в больницу доставлен 17-летний подросток с множественными колото-резаными ранами. Несмотря на усилия медиков, от полученных ранений юноша скончался.

Очень скоро сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска краевой полиции (ОРЧ-4) задержали по подозрению в тяжком преступлении задержали 18-летнего большекаменца. В отделе он сознался в содеянном. Молодой человек рассказал, что сам предложил знакомому, которого бросила девушка, за 50 тысяч рублей устранить соперника. После согласия незадачливого влюбленного «киллер» подкараулил жертву в подъезде и расправился с ним, бросив умирать.

Материалы, собранные сотрудниками Управления уголовного розыска краевой полиции, переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

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