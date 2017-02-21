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03:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме

В Стокгольме в районе Ринкебю несколько десятков молодых людей устроили беспорядки, пишет газета Aftonbladet.

Неизвестные вечером в понедельник, 20 февраля, сожгли восемь автомобилей и разгромили магазины. Избиты два человека, в том числе владелец одного из торговых заведений.

Когда на место приехали полицейские, участники беспорядков стали кидать в них камни. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Один из них получил травму — ему по руке попало брошенным камнем.

По словам представителя столичной полиции Ларса Бюстрема, всего было два эпизода беспорядков, в обоих участвовали порядка 30−40 человек. Полиция никого не задержала. Открыто расследование по статьям «Беспорядки» и «Применение насилия в отношении должностного лица».

Как отмечает РИА Новости, в районе Ринкебю проживает много иммигрантов.

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В ночь на 21 октября в шведской столице сгорел центр приема беженцев. По данным полиции, здание загорелось снаружи. Стражи порядка подозревают, что его кто-то поджег. На момент возгорания там находились два сотрудника центра и девять постояльцев, они были эвакуированы. Никто не пострадал.

Вплоть до 2015 года правительство Швеции положительно относилось к миграции. Однако после того, как волна беженцев докатилась до рубежей королевства, политика властей резко изменилась. Мигранты, которым отказали в убежище, лишились права на денежные выплаты и жилье. В результате более 12 тысяч человек, которым грозила депортация, перешли на нелегальное положение.

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