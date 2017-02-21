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07:34 (мск), источник: Nakanune.ru

В Верхней Пышме закрыли подпольный цех, в котором разливали водку, виски и коньяк

В Верхней Пышме проводится доследственная проверка по факту деятельности нелегального цеха по разливу спиртосодержащей продукции.

Как сообщили Накануне.RU в СКР Свердловской области, там разливали и хранили крепкую спиртосодержащую продукцию.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли водку, виски и коньяк, имеющие признаки подделки — это более 14 тыс. бутылок, а также 131 десятилитровая канистра и одна 500-литровая бочка.

В рамках проверочных мероприятий проводятся исследования спиртосодержащей продукции, направленные на выяснение ее безопасности для жизни и здоровья людей.

Также устанавливаются лица, причастные к организации деятельности данного нелегального цеха, и каналы поставки спиртосодержащей продукции.

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