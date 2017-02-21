Роспотребнадзор: Причина отравления детей в Хабаровском крае — антисанитария в пищеблоке
Глава ведомства не исключает закрытие учебного заведения на неопределенный срок.
Глава ведомства не исключает закрытие учебного заведения на неопределенный срок.
Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.
Учащиеся школы села Казакевичево Хабаровского района Хабаровского края заболели
Напомним, ранее появилось сообщение, что в школе села Казакевичево в Хабаровском районе зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Болезнь отправила на больничную койку более 30 детей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, школьники заболели
— Откровенно говоря, к школьному пищеблоку есть серьезные вопросы, которые требуют решения. В частности, по технологической организации приготовления блюд, — разъяснила Татьяна Зайцева.
Заметим, что деятельность школы временно приостановлена. Дальнейшую судьбу образовательного учреждения будет решать суд.
— Вполне возможно, что учебное заведение будет закрыто на срок вплоть до трех месяцев. Это зависит от того, насколько серьезным сочтут нарушения, — подытожила Татьяна Зайцева.