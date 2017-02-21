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04:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Роспотребнадзор: Причина отравления детей в Хабаровском крае — антисанитария в пищеблоке

Глава ведомства не исключает закрытие учебного заведения на неопределенный срок.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 февраля, AmurMedia.

Учащиеся школы села Казакевичево Хабаровского района Хабаровского края заболели из-за нарушений на пищеблоке. Возможно, школа будет закрыта на срок до трех месяцев, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Напомним, ранее появилось сообщение, что в школе села Казакевичево в Хабаровском районе зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Болезнь отправила на больничную койку более 30 детей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, школьники заболели из-за несоблюдения санитарных требований в помещении для приготовления еды.

— Откровенно говоря, к школьному пищеблоку есть серьезные вопросы, которые требуют решения. В частности, по технологической организации приготовления блюд, — разъяснила Татьяна Зайцева.

Заметим, что деятельность школы временно приостановлена. Дальнейшую судьбу образовательного учреждения будет решать суд.

— Вполне возможно, что учебное заведение будет закрыто на срок вплоть до трех месяцев. Это зависит от того, насколько серьезным сочтут нарушения, — подытожила Татьяна Зайцева.

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