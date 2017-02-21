На трассе в Красноярском крае в массовом ДТП погибли два человека

В Красноярском крае на трассе столкнулись три автомобиля, в результате чего два человека погибли. Еще двух пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В ведомстве рассказали, что авария произошла вечером 20 февраля в Рыбинском районе. На 985 км автодороги М-53 легковая Toyota въехала в грузовик ЗИЛ, а тот, в свою очередь, столкнулся с двигавшейся по «встречке» фурой.

Водители автомобиля ЗИЛ и фуры погибли на месте. Водитель и пассажир легковушки отделались травмами и были доставлены в больницу.

После ДТП на данном участке пути образовалась пробка, дорожные полицейские организовали объезд. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.