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05:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На трассе в Красноярском крае в массовом ДТП погибли два человека

Еще двух пострадавших доставили в больницу.

В Красноярском крае на трассе столкнулись три автомобиля, в результате чего два человека погибли. Еще двух пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В ведомстве рассказали, что авария произошла вечером 20 февраля в Рыбинском районе. На 985 км автодороги М-53 легковая Toyota въехала в грузовик ЗИЛ, а тот, в свою очередь, столкнулся с двигавшейся по «встречке» фурой.

Водители автомобиля ЗИЛ и фуры погибли на месте. Водитель и пассажир легковушки отделались травмами и были доставлены в больницу.

После ДТП на данном участке пути образовалась пробка, дорожные полицейские организовали объезд. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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