На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП погибли три человека

Как сообщили Накануне.RU в ИБДД ГУ МВД России по области, по предварительным данным, 46-летняя женщина-водитель автомобиля «Ситроен» превысила скорость, в результате чего автомобиль занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «Мицубиси-Паджеро», которым управлял 42-летний мужчина.

В результате ДТП погибли три человека: женщина-водитель «Ситроен», пассажир, и мальчик 7−8 лет.

Женщина-пассажир автомобиля «Мицубиси» с различными травмами была госпитализирована.

Водитель и пассажиры автомобиля «Ситроен» направлялись из города Камышлов в Екатеринбург. Как выяснилось, в момент автоаварии ребенок был пристегнут адаптером ремня безопасности «ФЭСТ».