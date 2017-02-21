На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП погибли три человека
20 февраля в Свердловской области на 72 км автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП.
20 февраля в Свердловской области на 72 км автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП.
Как сообщили Накануне.RU в ИБДД ГУ МВД России по области, по предварительным данным, 46-летняя
В результате ДТП погибли три человека:
Водитель и пассажиры автомобиля «Ситроен» направлялись из города Камышлов в Екатеринбург. Как выяснилось, в момент автоаварии ребенок был пристегнут адаптером ремня безопасности «ФЭСТ».