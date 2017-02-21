Пермяк вызвал скорую помощь и стал требовать у врачей наркотики

Житель Перми вызвал себе скорую помощь в ночь на 20 февраля.

Когда медики поднялись в квартиру по ул. Ким, молодой человек начал угрожать им предметом, похожим на пистолет. Он требовал дать ему наркотики. Спустя несколько минут на место приехали сотрудники вневедомственной охраны, они обезвредили молодого человека, пишет 59.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

У дебошира изъяли травматический пистолет. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в конце декабря аналогичный случай произошёл в Барде. Тогда пьяный мужчина вызвал скорую помощь и угнал у медиков автомобиль.