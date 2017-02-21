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07:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске задержали сельчанина, объявленного в федеральный розыск

Молодой человек проходил подозреваемым по уголовному делу, однако скрылся от дознания.

В субботу, 18 февраля, сотрудники вневедомственной охраны случайно задержали гражданина, который четыре месяца назад был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, стражи порядка работали над совсем другим преступлением. Они патрулировали территорию гаражного комплекса, где в последнее время участились кражи. На улице Заводской сотрудникам Росгвардии попался на глаза молодой человек с огромной сумкой. Заметив патрульную машину, парень резко двинулся в другую сторону. Правоохранители решили задержать подозрительного гражданина.

Проверка по базе данных полиции показала, что задержание было обоснованным. Гражданин оказался 21-летним жителем Нововаршавки. В прошлом году его задержали с растительным наркотиком и возбудили уголовное дело. Велось дознание. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Но 26 октября 2016 года молодой человек исчез в неизвестном направлении. Его объявили в федеральный розыск.

Сотрудники вневедомственной охраны установили, что четыре месяца назад гражданин уехал из родного посёлка и прятался в Омске. Он поселился в пункте приёма металла, где подрабатывал.

Подозреваемого передали полиции.

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