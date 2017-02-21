Под Омском 70-летний водитель погиб в столкновении с большегрузом

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлукс» ехал по автодороге Челябинск — Новосибирск в направлении р.п. Марьяновка. В районе 715 километра он решил обогнать другую машину и выехал на встречную полосу. Где и врезался в большегрузный автомобиль «Рено Премиум».

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.