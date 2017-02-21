Под Омском 70-летний водитель погиб в столкновении с большегрузом
Вчера, около 15:10 часов в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району поступило сообщение о
Вчера, около 15:10 часов в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району поступило сообщение о
На место происшествия выехала
Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлукс» ехал по автодороге Челябинск — Новосибирск в направлении р.п. Марьяновка. В районе 715 километра он решил обогнать другую машину и выехал на встречную полосу. Где и врезался в большегрузный автомобиль «Рено Премиум».
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.