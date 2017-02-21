Попавшие под лавину в Жамбылской области пролежали под снегом почти 7 часов

17 февраля в Жамбылской области в ущелье Коксай сошла лавина, накрыв 23 солдат. Под толщей снега некоторые из них провели около 7 часов. Семерых военных спасти не удалось. Кто виновен, что солдат отправили в горы, несмотря на лавиноопасную ситуацию, выясняет военная прокуратура, передает КТК. Семьи погибших пытаются понять, кто виновен в гибели их родных.

«Если бы вовремя спасатели пришли бы, я думаю, все бы было по-другому. Говорят, что они опоздали с помощью. Сейчас время такое, что возможностей много, но ЧС и военные, все опоздали. Что там было, непонятно», — говорит Комекбай Тажмаганбетов, отец погибшего Ауесбая Ерисбаева

Лавина сошла в тот момент, когда контрактники спускались по ущелью к машине, чтобы уехать в часть. Их засыпало мгновенно. Некоторые выбрались самостоятельно и помогали другим. «Вначале была первая небольшая лавина. После этого мы собрались в часть. Я отошел за снаряжением, и вдруг с гулом упала вторая. Всех накрыло в одном месте. Я оказался в стороне. Позвал на помощь и стал выкапывать своих», — рассказывает командир горно-егерской роты Айбек Едилбаев. Местный егерь, который первым сообщил в службу ЧС, позже расскажет: предупреждал парней об угрозе схода лавины и просил не ходить в горы. Но не пойти контрактники, как оказалось, не могли. Родные погибших утверждают: рота готовилась к соревнованиям, которые пройдут в апреле в России.

Читайте также В Жамбылской области простились с погибшими военными