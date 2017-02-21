Попавшие под лавину в Жамбылской области пролежали под снегом почти 7 часов
Гибель военных расследуют по статье «Халатное отношение к службе».
Гибель военных расследуют по статье «Халатное отношение к службе».
17 февраля в Жамбылской области в ущелье Коксай сошла лавина, накрыв 23 солдат. Под толщей снега некоторые из них провели около 7 часов. Семерых военных спасти не удалось. Кто виновен, что солдат отправили в горы, несмотря на лавиноопасную ситуацию, выясняет военная прокуратура, передает КТК.
Семьи погибших пытаются понять, кто виновен в гибели их родных.
«Если бы вовремя спасатели пришли бы, я думаю, все бы было по-другому. Говорят, что они опоздали с помощью. Сейчас время такое, что возможностей много, но ЧС и военные, все опоздали. Что там было, непонятно», — говорит Комекбай Тажмаганбетов, отец погибшего Ауесбая Ерисбаева
Лавина сошла в тот момент, когда контрактники спускались по ущелью к машине, чтобы уехать в часть. Их засыпало мгновенно. Некоторые выбрались самостоятельно и помогали другим.
«Вначале была первая небольшая лавина. После этого мы собрались в часть. Я отошел за снаряжением, и вдруг с гулом упала вторая. Всех накрыло в одном месте. Я оказался в стороне. Позвал на помощь и стал выкапывать своих», — рассказывает командир
Местный егерь, который первым сообщил в службу ЧС, позже расскажет: предупреждал парней об угрозе схода лавины и просил не ходить в горы. Но не пойти контрактники, как оказалось, не могли.
Родные погибших утверждают: рота готовилась к соревнованиям, которые пройдут в апреле в России.
На помощь погребенным, как выясняется, пришли лишь к пяти вечера. Все это время военные находились под снегом. К восьми часам откопали всех, семеро оказались мертвы. Еще 16 человек с различными травмами доставили в военный госпиталь.
По словам начальника военного госпиталя города Тараза Багдата Нурбекова, двоих из пострадавших солдат перевели в алматинский клинический госпиталь в травматологическое отделение и сосудистое отделение.
«Остальные — состояние удовлетворительное, лечение получают, в ближайшую пятницу, вторник будут представлены ВВК для выписки. Дальше они будут продолжать службу, из них негодных нет», — отметил Нурбеков.
Семьям погибших и пострадавших в Министерстве обороны обещали помочь как морально, так и материально. Там уже взяли на себя расходы на похороны и установку памятников.
Между тем, главная военная прокуратура назначила проверку по факту гибели семерых военнослужащих в Жамбылской области. Расследование будет вести отдельная
Как сообщили в военной прокуратуре, уголовное дело возбуждено по статье «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия». Вот только кого привлекают к ответственности, до конца пока неясно.
«В настоящее время производятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств данного чрезвычайного происшествия», — сообщил официальный представитель Главной военной прокуратуры РК Женис Темеков.
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«Сейчас мы исследуем обстоятельства, почему именно в такую погоду наше подразделение выехало для выполнения учебных упражнений в ущелье Коксай. Мы получили все документы и их исследуем. По результатам это проверки, будет дана принципиальная и справедливая оценка действиям каждого должностного лица», — пообещал
Прокуроры и члены комиссии пока не торопятся с выводами. Отметим, виновным грозит до пяти лет тюрьмы.