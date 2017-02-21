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05:43 (мск), источник: VLADNEWS

Приморцы обокрали квартиру на 200 тысяч рублей

Злоумышленники сознались в содеянном.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 44-летней местной жительницы о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму, превышающую 200 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленники проникли в квартиру путем подбора ключа к замку входной двери, похитив денежные средства и ювелирные украшения. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Уссурийска в возрасте 26 и 40 лет. Подозреваемых доставили в отдел полиции для разбирательств.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания, сознавшись в совершении еще двух аналогичных преступлений на территории города. Они пояснили, что похищенным распорядились по своему усмотрению. Часть похищенного имущества сотрудники полиции обнаружили и изъяли в ходе обысков, проведенных по месту жительства подзреваемых.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены 3 уголовных дела по п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.

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