Приморцы обокрали квартиру на 200 тысяч рублей
Злоумышленники сознались в содеянном.
Злоумышленники сознались в содеянном.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 44-летней местной жительницы о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Установлено, что злоумышленники проникли в квартиру путем подбора ключа к замку входной двери, похитив денежные средства и ювелирные украшения. При проведении
В отделе полиции задержанные дали признательные показания, сознавшись в совершении еще двух аналогичных преступлений на территории города. Они пояснили, что похищенным распорядились по своему усмотрению. Часть похищенного имущества сотрудники полиции обнаружили и изъяли в ходе обысков, проведенных по месту жительства подзреваемых.
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены 3 уголовных дела по п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.