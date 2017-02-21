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05:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка лишилась 110 тысяч рублей из-за собственной доверчивости

В Хабаровске у местной жительницы обманом похитили 110 тысяч рублей.

Женщине позвонил неизвестный. Он представился ее сыном и сказал, что попал в аварию, есть пострадавшие. Злоумышленник попросил у потерпевшей денег, чтобы урегулировать ситуацию. Хабаровчанка поверила фигуранту и перевела ему необходимую сумму. Через несколько часов женщина позвонила своему сыну и узнала, что все это время он был на работе.

Полицейские задержали 29-летнего злоумышленника. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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