Хабаровчанка лишилась 110 тысяч рублей из-за собственной доверчивости

Женщине позвонил неизвестный. Он представился ее сыном и сказал, что попал в аварию, есть пострадавшие. Злоумышленник попросил у потерпевшей денег, чтобы урегулировать ситуацию. Хабаровчанка поверила фигуранту и перевела ему необходимую сумму. Через несколько часов женщина позвонила своему сыну и узнала, что все это время он был на работе.

Полицейские задержали 29-летнего злоумышленника. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.