Из-за ОРВИ в Приангарье на карантин закрыли 19 школ и 12 детсадов

В связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в 19 школах и 12 детских дошкольных учреждениях Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

На территории Приангарья заболеваемость ОРВИ остается высокой, при этом отмечается ее снижение по сравнению с предшествующей неделей. Так, за 7 дней зафиксировали 24517 случаев заболевания. Диагноз гриппа выставлен 116 заболевшим. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный составили вирусы гриппа гонконгского гриппа — A (H3N2). В целом по региону уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 22,8%, в Иркутске на 24%.