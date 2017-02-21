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06:22 (мск), источник: АиФ Иркутск

Из-за ОРВИ в Приангарье на карантин закрыли 19 школ и 12 детсадов

Эпидпорог по области не превышен.

Источник: РИА "Новости"

В связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в 19 школах и 12 детских дошкольных учреждениях Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

На территории Приангарья заболеваемость ОРВИ остается высокой, при этом отмечается ее снижение по сравнению с предшествующей неделей. Так, за 7 дней зафиксировали 24517 случаев заболевания. Диагноз гриппа выставлен 116 заболевшим. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный составили вирусы гриппа гонконгского гриппа — A (H3N2). В целом по региону уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 22,8%, в Иркутске на 24%.

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