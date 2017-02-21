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06:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Спасатели готовятся к паводкам в Хабаровском крае

Региональный этап всероссийской тренировки по отработке действий во время паводков стартовал в Хабаровском крае.

В ходе учений спасатели, представители органов государственной власти и оперативных служб спланируют меры по предупреждению возможных ЧС.

«По критическому варианту в зону подтопления попадают жилые дома, постройки. В этот момент может понадобиться оперативная переброска людей и техники, другие меры экстренного реагирования. Многое будет зависеть от того, как слаженно отработают местные власти. Все это входит в теоретическую часть учений», — рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

На практическом этапе тренировки спасатели приведут в готовность аэромобильную группировку, которая отправится в зону условной ЧС. Также будет проведена учебная операция по оказанию помощи людям, оказавшимся на опасном участке льда в акватории Амура. Для этого спасатели используют судно на воздушной подушке.

Согласно предварительному прогнозу Хабаровского гидрометцентра, в этом году весенний паводок должен пройти достаточно спокойно. На юге региона вскрытие рек ориентировочно начнется 13 апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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