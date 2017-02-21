При падении самолета на торговый центр в Австралии погибли пять человек
Пять человек погибли при падении легкомоторного самолета на крышу торгового центра в пригороде Мельбурна, самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Эссендон.
Пять человек погибли при падении легкомоторного самолета на крышу торгового центра в пригороде Мельбурна, самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Эссендон.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции штата Виктория Стивена Лина.
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«На борту было пять человек и, судя по всему, никто из них не выжил», — рассказал Лин.
Крушение произошло около 9:00 по местному времени (1:00 мск). Торговый центр должен был открыться в 10:00, поэтому там не было никого, кто мог бы пострадать
В связи с инцидентом работа аэропорта Эссендон, который используется преимущественно легкомоторными самолетами, была приостановлена.