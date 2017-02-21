При падении самолета на торговый центр в Австралии погибли пять человек

«На борту было пять человек и, судя по всему, никто из них не выжил», — рассказал Лин.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции штата Виктория Стивена Лина.

Крушение произошло около 9:00 по местному времени (1:00 мск). Торговый центр должен был открыться в 10:00, поэтому там не было никого, кто мог бы пострадать из-за падения самолета.

В связи с инцидентом работа аэропорта Эссендон, который используется преимущественно легкомоторными самолетами, была приостановлена.