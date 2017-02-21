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06:29 (мск), источник: РБК

При падении самолета на торговый центр в Австралии погибли пять человек

Пять человек погибли при падении легкомоторного самолета на крышу торгового центра в пригороде Мельбурна, самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Эссендон.

Источник: AFP 2017

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции штата Виктория Стивена Лина.

Пятиместный Beechcraft King Air потерпел крушение из-за сбоя в работе двигателя. При столкновении самолет взорвался, сообщал телеканал Sky News Australia.

«На борту было пять человек и, судя по всему, никто из них не выжил», — рассказал Лин.

Крушение произошло около 9:00 по местному времени (1:00 мск). Торговый центр должен был открыться в 10:00, поэтому там не было никого, кто мог бы пострадать из-за падения самолета.

В связи с инцидентом работа аэропорта Эссендон, который используется преимущественно легкомоторными самолетами, была приостановлена.

Комментарии
1
конь педальный
Странно, что АБамка до сих пор еще не написал, что самолеты в Австралии на порядок надежнее, чем в России и падают на торговые центры крайне редко.
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